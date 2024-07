Gesundheitsgefahr Listerien in Geflügelwurst - Edeka ruft Produkt zurück

Der betroffene Artikel der Marke Gut&Günstig in der 400-Gramm-Verpackung (zweimal 200 Gramm) wurde laut Informationen auf der Website von Edeka vorwiegend in den Edeka- und Marktkauf-Märkten in Niedersachsen und den daran angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen sowie in Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz und im Saarland angeboten. Außerdem gab es das Produkt in Märkten in der südlichen Hälfte Bayerns, in Baden-Württemberg und den angrenzenden Teilen von Hessen.