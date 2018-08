„Little Britain“ am Rhein: Betreiber hat noch Hoffnung

Ein englischer 52-Tonnen-Panzer, eine Hütte von Robin Hood und rote Telefonzellen: Trotz der angeordneten Räumung von „Little Britain“ im Kreis Neuwied hat der Betreiber noch Hoffnung. „Ich bekomme so viel Unterstützung“, sagte Gary Blackburn. dpa

Bei einer Online-Petition seien mehr als 1000 Unterschriften für die Erhaltung der skurrilen Ausstellung zusammengekommen - „und in der Hütte von „Little Britain“ noch mal 800 Unterschriften“, ergänzte der britische Chef eines Baumpflegedienstes nahe Erpel. Zudem verwies er auf ein geplantes Gespräch am 24. August mit Landrat Achim Hallerbach (CDU) und der Bürgermeisterin von Erpel, Cilly Adenauer.

Laut einer Verfügung der Kreisverwaltung Neuwied vom 6. Juli ist „Little Britain“ nahe der nordrhein-westfälischen Landesgrenze mangels Baugenehmigung zu entfernen und das frei zugängliche Gelände samt einem Wanderweg abzusperren. Eine Frist bis zum 10. August wurde bis zum 15. September verlängert.

Blackburn hat nach Angaben von Bürgermeisterin Adenauer beim Kreis Widerspruch eingelegt. „Dieses Verfahren läuft noch.“ Unumgänglich für das weitere Bestehen wäre ein Bebauungsplan. Das hatte der Gemeinderat von Erpel aber abgelehnt.

Landrat Hallerbach will laut Medienberichten in der Auseinandersetzung mit Blick auf die vielen Besucher von „Little Britain“ vermitteln. Am Mittwoch war er nicht zu erreichen. Auch ein Nachbarschaftsstreit spielt laut Blackburn in dem Zwist eine Rolle.

Gary Blackburns Baumdienst