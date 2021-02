Live-Restaurierung von Gemälden im Saar-Museum

Saarbrücken Das Historische Museum Saar bereitet sich auf eine besondere Aktion für Publikum vor: Sobald die Museen wieder geöffnet sein dürfen, können Besucher live die Wiederherstellung von zwei Ölgemälden von Anton von Werner aus dem Jahr 1880 erleben.

Darunter ist das Bild „Ankunft des preußischen Königs in Saarbrücken“. „Das ist einzigartig“, sagte Museumsdirektor Simon Matzerath. Mit einer Größe von 5,15 mal 3,35 Metern wäre es „das größte Gemälde, das je in Deutschland in einem Museum live restauriert wurde“.