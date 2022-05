Alle Infos : Live-Ticker zum Coronavirus: RKI zu Corona: 7 Prozent weder geimpft noch genesen

Liveblog Trier Noch gibt es aber Menschen, die keinen Kontakt mit dem Virus hatten und die auch nicht geimpft sind. Eine Studie nennt eine Zahl. Die Autoren machen deutlich, dass in der restlichen Bevölkerung kein einheitliches Maß an Schutz anzunehmen ist. Die aktuelle Entwicklung in unserem Liveticker.

Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen. Gesundheitsämter empfehlen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.