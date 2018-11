später lesen Liverpool-Coach Klopp mit dem Mainzer-Medien-Preis geehrt FOTO: Anthony Devlin FOTO: Anthony Devlin Teilen

Twittern

Teilen



Für seine authentische Wirkung in der Öffentlichkeit hat der FC-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Freitag den Mainzer-Medien-Preis erhalten. Der frühere Coach von Mainz 05 und Borussia Dortmund habe mit seinen Auftritten in den Medien das Bild des Fußballs in der Gesellschaft maßgeblich beeinflusst, befand der Mitbegründer des Preises, der Herzchirurg Christoph-Friedrich Vahl von der Universitätsmedizin Mainz. dpa