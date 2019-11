Liveticker : Baldauf oder Bröhr - Wer wird CDU-Spitzenkandidat 2021 im Land?

Neustadt/Weinstraße Die CDU in Rheinland-Pfalz entscheidet beim Parteitag darüber, wer bei der Landtagswahl 2021 Ministerpräsidentin Malu Dreyer herausfordert. Der Volksfreund berichtet im Ticker.

10.34 Uhr: Am Ende ihrer Rede äußert sich Julia Klöckner erstmals zur Spitzenkandidatur und stärkt Christian Baldauf den Rücken, den sie mit dem Landesvorstand als Spitzenkandidaten 2021 vorgeschlagen hat: „Du machst einen klasse Job, führst zusammen, hältst das große Ganze im Blick, kennst die Themen in Rheinland-Pfalz“, lobt Klöckner den CDU-Fraktionschef im Mainzer Landtag. Den Namen „Marlon Bröhr“ nimmt sie nicht in den Mund, kritisiert die Kandidatur des Rhein-Hunsück-Landrats aber auch nicht. „Es ist gut, dass es Talente gibt, die sagen: Die CDU ist es mir wert, dass ich antrete.“ Stark könne die CDU aber nur im Team sein. Ziel sei es, 2021 die Landtagswahl zu gewinnen. „Rheinland-Pfalz steht in vielen Vergleichen hinten. Wir könnten besser sein in Bildung, Neugründung, Forschung, medizinischer Vorsorge. Das geht nur dann, wenn wir eine andere Regierung stellen, die sich Zahlen nicht schön rechnet.“