LKA: Bei Hackerangriff keine Verbindung zu Attacken auf DRK

Eine Rot beleuchtete Tastatur steht vor einem Bildschirm auf dem fiktive Hackersoftware aufleuchtet. Foto: Lino Mirgeler/Archiv.

Mainz/Linz am Rhein Nach einem Hackerangriff auf ein Seniorenheim in Linz sehen Ermittler derzeit keine Verbindung zu den Cyberattacken auf DRK-Einrichtungen vor zwei Wochen. „Dies müssen die laufenden Ermittlungen ergeben“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Mainz am Mittwoch.

Erpresser hatten Anfang der Woche mittels einer Schadstoff-Software ein Seniorenheim in Linz am Rhein unter Druck gesetzt und eine vierstellige Summe gefordert.