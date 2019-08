LKA ermittelt künftig zentral nach Geldautomatensprengungen

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen vor einem gesprengten Geldautomaten. Foto. Patrick Pleul/Archivbild Foto: Patrick Pleul.

Mainz Künftig wird sich in Rheinland-Pfalz das Landeskriminalamt (LKA) zentral um die Ermittlungen nach Geldautomatensprengungen kümmern. Die Behörde übernimmt diese Aufgabe ab dem 1. September vom Polizeipräsidium Mainz, wie das LKA am Freitag in Mainz mitteilte.

Begründet wurde der Schritt damit, dass es sich bei dem Deliktfeld um ein europaweites Phänomen handele. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ aus Mainz darüber berichtet.

„Ein übergreifendes und koordiniertes Vorgehen ist für eine erfolgreiche Bekämpfung der europaweit agierenden Tätergruppierungen unerlässlich“, teilte LKA-Präsident Johannes Kurz mit. „Die Geldautomatensprenger machen an Ländergrenzen nicht halt, also dürfen es die Ermittler auch nicht tun.“ Nötig sei daher ein verbesserter und länderübergreifender Informationsaustausch der Polizeidienststellen und Landeskriminalämter. In anderen Bundesländern wie Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ermittelten ebenfalls die jeweiligen LKAs zentral.