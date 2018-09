LKA ermittelt weiter zum Fall des Angreifers von Amsterdam

Knapp zwei Wochen nach dem Messerangriff auf dem Zentralbahnhof von Amsterdam ermittelt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz weiter zur Person des mutmaßlichen Täters aus dem Kreis Mainz-Bingen. „Die Ermittlungen dauern an und werden mit der gebotenen Intensität betrieben“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. dpa

Dazu habe das LKA eine gesonderte Ermittlungseinheit eingerichtet.

Die Behörden in Rheinland-Pfalz arbeiteten eng mit den Ermittlern in den Niederlanden zusammen, sagte der Minister. So seien nach der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen elektronische Kommunikationsmedien, Datenträger und Schriftstücke sichergestellt und den niederländischen Behörden übergeben worden. Ein Hinweis, dass der heute 19 Jahre alte Mann einmal den Wunsch geäußert haben soll, nach Afghanistan zurückzukehren, sei ebenso wenig als Indiz für eine Radikalisierung ausreichend gewesen wie die Information, dass er sich einen Bart wachsen ließ.