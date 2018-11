später lesen LKW-Anhänger kracht durch Esszimmerwand Teilen

Ein abgestellter Lastwagenanhänger ist in Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) ins Rollen geraten und in eine Hauswand gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der mit einem Container beladene Anhänger am Montagmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf der abschüssigen Straße in Bewegung geraten. dpa