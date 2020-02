Lkw beschädigt denkmalgeschützte Mauer

Neustadt/Weinstraße Die Missachtung eines Durchfahrtverbots an einem denkmalgeschützten Weg in Neustadt ist einen Lastwagenfahrer teuer zu stehen gekommen. Er habe am Dienstagmorgen mit dem Lkw zunächst eine ebenfalls denkmalgeschützte Stützmauer beschädigt, als Folge sei der Weg abgesackt, teilte die Polizei mit.



