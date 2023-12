Vulkaneifel Lkw beschädigt Häuser in schmaler Straße und bleibt stecken

Walsdorf · Ein Lastwagenfahrer ist in einem Ort in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz mit seinem Sattelzug in eine zu schmale Straße gefahren und hat dort mehrere Häuser beschädigt. Der Lkw hinterließ am Montag Schäden an Dächern und Fassaden und riss Gartenzäune sowie Regenrinnen ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

12.12.2023 , 13:42 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Navigationsgerät habe den Fahrer in die für Laster ungeeignete Straße in der Gemeinde Walsdorf geführt, hieß es. Trotz der Versuche von Anwohnern, ihn durch Handzeichen zu stoppen, sei er zunächst weitergefahren. Der Lastwagen hinterließ auf einer Strecke von 200 Metern Schäden, bevor er in einer Kurve steckenblieb. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 45.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen zog den blockierten Sattelzug später frei. Gegen den 61-jährigen Fahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren. © dpa-infocom, dpa:231212-99-268933/3

(dpa)