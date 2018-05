später lesen Lkw durchbricht Mittelleitplanke: Sperrung auf A620 FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Berufspendler rund um Saarlouis brauchen am Freitagmorgen starke Nerven: Wegen eines schweren Unfalls ist die Autobahn 620 zwischen Saarlouis Lisdorf und Saarlouis Mitte am Morgen gesperrt worden. Ein Lastwagen war gegen 6.30 Uhr durch die Mittelleitplanke gebrochen, wie die Polizei mitteilte. „Im Moment läuft es auf eine Vollsperrung in beide Richtungen hinaus“, sagte ein Sprecher. Der Fahrer des Lastwagens sei im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Polizei empfiehlt, die A620 weiträumig zu umfahren. dpa