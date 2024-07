Schwerer Unfall Lkw fährt gegen Leitplanke - Mann lebensgefährlich verletzt

Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des Lkws abgetrennt und landete zwischen dem Auflieger und der Schutzplanke. Rettungskräfte brachten den Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Die A1 wurde nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt, am Abend waren noch beidseitig die linken Spuren gesperrt.