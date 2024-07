Tödlicher Unfall Lkw fährt in Gegenverkehr - Autofahrer gestorben

Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto bei Kaiserslautern ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer geriet nach ersten Ermittlungen mit seinem Lastwagen in den Gegenverkehr und prallte dort in den entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde aus dem Lastwagen befreit.