Lkw-Fahrer betrunken: Mit Sand beladener Anhänger kippt um

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Losheim am See Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist bei Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) in einer Kurve mit seinem Gespann von der Straße abgekommen. Der mit Sand beladene Anhänger sei bei dem Unfall auf einer Gefällestrecke umgekippt und die Ladung habe sich über Fahrbahn und Grünstreifen verteilt, teilte die Polizei am Freitag mit.

