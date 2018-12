später lesen Lkw-Fahrer tritt versehentlich aufs Gas: 50 000 Euro Schaden FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Autobahn 61 nahe Koblenz versehentlich aufs Gaspedal getreten und hat so einen Schaden von etwa 50 000 Euro angerichtet. Der 62-Jährige und sein Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. dpa