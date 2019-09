Unfall : Lkw kippt auf A61 um: Vollsperrung sorgt für Verkehrskollaps

Rheinböllen/Stromberg Ein mit Split beladener Sattelschlepper ist auf der Autobahn 61 im Hunsrück umgekippt.

Stau so weit das Auge reicht: Ein Lkw-Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg (Hunsrück) hat noch Stunden danach für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Richtung Süden reihten sich die Fahrzeuge auf der Autobahn zwischenzeitlich auf bis 16 Kilometern Stoßstange an Stoßstange, wie die Autobahnpolizei mitteilte. In die andere Richtungen seien es in der Spitze etwa zehn Kilometer Stau gewesen.