Lkw mit Sommerreifen rutscht in Leitplanken

Auf schneebedeckter Fahrbahn sind am Samstagmorgen mehrere Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ins Rutschen geraten. Ein Lkw, der nur mit Sommerreifen ausgerüstet war, schlitterte zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim in die Leitplanken. dpa

Es blieb laut Polizei bei einem Blechschaden. Die Autobahn wurde in Richtung Mannheim für kurze Zeit gesperrt. Die Auswirkungen auf den Verkehr seien gering gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Inzwischen sei die Fahrbahn geräumt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Samstagmorgen vor Niederschlägen gewarnt, die im Saarland und in der Südpfalz anfangs als Schnee fallen sollten. Bei bis zu vier Zentimeter Neuschnee und leichtem Frost in Höhenlagen von 400 bis 600 Metern drohte Glätte. Für höhere Lagen wurden starke Böen bis zu 70 Stundenkilometer vorhergesagt. Die Niederschläge sollten im Tagesverlauf bei steigenden Temperaturen in Schneeregen übergehen.