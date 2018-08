später lesen Lkw prallt gegen Brückenpfeiler: Fahrer stirbt Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Lastwagen am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt, teilte die Polizei mit. dpa