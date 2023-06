Verkehrsbehinderungen Lkw-Reifen auf A3 geplatzt: Milch auf Fahrbahn

Für Reinigungsarbeiten wurde die Strecke in Fahrtrichtung Süden gesperrt. In Fahrtrichtung Norden wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei rechnete mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in den Abend hinein. Die Bergung des Lkw war erst in den Abendstunden geplant. Die Polizei empfahl Verkehrsteilnehmern, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.