Lkw-Verbot an Samstagen auf bestimmten Strecken

Mainz Um für einen flüssigeren Verkehr auf wichtigen Strecken in der Hauptreisezeit zu sorgen, gilt auch in Rheinland-Pfalz auf bestimmten Straßenabschnitten für zwei Monate samstags ein Lastwagen-Fahrverbot.

Das Verbot vom 1. Juli bis 31. August gelte für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen sowie Lastwagen mit Anhängern an Samstagen jeweils von sieben Uhr morgens bis 20 Uhr, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Mittwoch mit. Bundesweit betroffen sind davon Autobahn- und Bundesstraßenabschnitte, in Rheinland-Pfalz ist es die A61.