Lkw verloren: „Trucker Hangover“ in Ludwigshafen

Orientierungslos, in einer fremden Jacke und ohne seinen Lkw ist ein Lastwagenfahrer in Ludwigshafen aufgewacht. Wie die Polizei am Mittwoch unter dem Titel „Trucker Hangover“ mitteilte, hatte der 45-Jährige seinen Lastwagen am Samstag auf dem Autohof Schwegenheim (Kreis Germersheim) abgestellt und sich dann in einer Kneipe betrunken. dpa