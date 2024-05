Verkehr Lob und Tadel für Deutschlandticket in Rheinland-Pfalz

Das vor einem Jahr eingeführte Deutschlandticket kommt nach Einschätzung des Fahrgastverbands Pro Bahn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland grundsätzlich gut an. Es erfreue sich hoher Beliebtheit, sagte der Landesvorsitzende Noah Wand der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Fragwürdige Verbundgrenzen seien so für Fahrgäste quasi verschwunden, ein „undurchschaubares Tarifsystem“ sei eliminiert worden. Insofern sei das Ticket ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.