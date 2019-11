Loch vor Bäckerei: Kleinkind bleibt mit Bein stecken

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. F. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Pirmasens Ein zweijähriger Junge hat sich an einer Baustelle vor einer Bäckerei in Pirmasens Fuß und Unterschenkel in einem Loch eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn mit Hilfe eines Bohrhammers befreit, teilte die Polizei am Montag mit.

