Lockdown im Saarland geht weiter: Aussicht auf Lockerungen

Saarbrücken Der Lockdown wird auch in Saarland grundsätzlich verlängert. Es soll aber Öffnungsschritte geben. Einzelheiten blieben zunächst unklar.

Das Saarland muss sich auch weiterhin auf Einschränkungen in der Corona-Pandemie einstellen. Der Lockdown werde grundsätzlich bis zum 28. März verlängert, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans nach Beratungen mit seinen Amtskollegen und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) in der Nacht zu Donnerstag mit. Allerdings sind leichte Lockerungen in Verbindung mit einer Ausweitung der Corona-Tests vorgesehen.