Lockerungen geben Veranstaltern mehr Spielraum

Mainz Die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz tritt in Kraft - und bringt weitere Lockerungen für Menschen und Veranstaltungen im Land.

Judo-Sportler dürfen wieder trainieren, in der Kirche darf wieder gesungen werden und Konzertveranstalter können mehr Besucher in den Saal lassen: Heute ist in Rheinland-Pfalz die nächste Stufe der Lockerungen in Kraft getreten. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen in der bereits zehnten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie gilt bis Ende August.