Loco Beach im August 2024 Line-Up für Malle-Festival am Nürburgring steht – und man kennt Acts von Rock am Ring

Schwarze Klamotten, Moshpits und die gehörnte Metal-Hand – oder Hawaiihemden, pinke Flamingos und Blumenketten. Die beiden Festivals Rock am Ring und Loco Beach, die im Abstand von ein paar Wochen diesen Sommer am Nürburgring stattfinden, könnten von der Aufmachung her verschiedener nicht sein. Und dennoch treten dieses Jahr einige Künstler bei dem neuen Mallorca-Party-Festival auf, die auch bereits bei Rock am Ring auf der Bühne standen.