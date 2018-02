später lesen Lösungsmittel fließen bei BASF in Rhein Teilen

Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen sind wassergefährdende Lösungsmittel in den Rhein gelangt. Wegen eines undichten Rohrs seien am frühen Freitagnachmittag über das Kühlwassersystem 300 Kilogramm N-Formylmorpholin und 70 Kilo Methanol ausgetreten, teilte die BASF mit. Der Austritt sei gestoppt worden. Methanol ist als wassergefährdend eingestuft, N-Formylmorpholin als schwach wassergefährdend. dpa