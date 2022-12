Jugendschutzgesetz : Neue Altersbeschränkungen bei Videospielen ab Januar – Worauf Eltern achten sollten

Ein 8-jähriger Junge spielt auf dem Bett ein Videospiel auf einer mobilen Spielekonsole in seinem Zimmer. Foto: picture alliance/dpa/Europa Press/Eduardo Parra

Ab Januar werden die USK-Richtlinien für Videospiele in Deutschland in nie dagewesenem Maße angepasst. Eltern können dann nicht nur auf einen Blick sehen, in welchen Spielen Glücksspiel in Form von Lootboxen steckt. In-Game-Käufe können in Zukunft auch zu einer höheren Einstufung bei der Altersbeschränkung führen.

Mit weitreichenden Änderungen reagiert die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland ab Januar 2023 auf das neue Jugendschutzgesetz, welches im Mai 2021 eingeführt wurde. Die Einschätzung der Altersbeschränkung bei Videospielen soll dann neue Faktoren, wie In-Game-Käufe, Lootboxen oder Chats berücksichtigen. Außerdem sollen bei jeder Alterbeschränkung auch die Gründe dafür auf einen Blick zu sehen sein.

„Die Anpassungen sind ein wichtiger Pfeiler für einen ganzheitlichen und in die Zukunft gerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz“, erklärt USK-Geschäftsführerin Elisabeth Secker. Es sei gelungen, den Grundstein zu legen, das neue Jugendschutzgesetz in eine gute Praxis zu überführen.

In-Game-Käufe

Viele Entwickler statten ihre Spiele seit Jahren mit zusätzlichen Wegen aus, mit den Nutzern Geld zu verdienen. Eine beliebte Methode sind dabei In-Game-Käufe, bei denen zusätzliche Inhalte wie kosmetische Veränderungen oder verschiedene Verbesserungen durch sogenannte Micro-Transaktionen gekauft werden können, also in der Regel Beträge unter 20 Euro. Manche Entwickler veröffentlichen ihre Spiele auch komplett kostenfrei, um möglichst viele Spieler zu gewinnen und finanzieren sich ausschließlich über In-Game-Käufe.

In welchem Ausmaß es in Spielen möglich ist, In-Game-Käufe zu tätigen, soll zukünftig mit in die Altersbeschränkung einfließen. Je stärker Spieler zu In-Game-Käufen genötigt werden, desto stärker fällt es ins Gewicht. Ob ein Spiel überhaupt In-Game-Käufe enthält, wird ab Januar unter der USK-Freigabe ersichtlich.

Lootboxen

Besonders streng wird bei der Einschätzung der USK bald die Verwendung von Lootboxen betrachtet. Bei Lootboxen handelt es sich um In-Game-Käufe, bei denen man einen zufälligen Inhalt freischaltet. Ähnlich wie bei einem Glücksspiel werden Spielerinnen dazu verleitet, immer mehr Lootboxen zu kaufen, bis die gewünschten Inhalte erscheinen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Fußball-Reihe „FIFA“, in welcher gegen Echtgeld Kartenpacks mit Fußballern gezogen werden. Will man ein gutes Team, zieht man solange Kartenpacks, bis die gewünschten Spieler dabei sind.

Zahlreiche Länder, wie zum Beispiel Belgien, haben bereits begonnen Lootboxen komplett zu verbieten. Auch in der Europäischen Union wird ein EU weites Verbot inzwischen diskutiert. Als Folge haben manche Spieleentwickler bereits damit angefangen, bei neuen Spielen Lootboxen gegen andere Mechanismen zu ersetzen, damit ihre Spiele in solchen Ländern nicht verboten werden.

Chats und Parental-Control-Systeme

Die Umgangssprache in anonymen Gamingchats ist nicht immer nett und freundlich. Stellen sie sich vor, jeder Autofahrer in einer dicht befahrenen Innenstadt könnte, statt zu hupen, dem anderen schriftlich oder per Voice-Chat direkt seine Meinung kundtun. Daher sollen Chatmöglichkeiten in Videospielen in Zukunft in die USK-Beschränkung mit einfließen: Gibt es Algorithmen, die Schimpfworte zensieren und ausfällig werdende Nutzer sperren? Oder werden Chats ungefiltert und unmoderiert auf Spielerinnen losgelassen? Lediglich die Möglichkeit, mit anderen Spielerinnen kommunizieren zu können, wird unter der USK-Freigabe aufgeführt.

Info Über die USK Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist die freiwillige Einrichtung der Videospiel-Branche. Sie ist zuständig für die Prüfung zur Alterseinstufung von digitalen Spielen in Deutschland. Die USK ist sowohl unter dem Jugendschutzgesetz des Bundes als auch unter dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder als zuständige Selbstkontrolle anerkannt. Zahlreiche Unternehmen haben sich der USK als Mitglieder angeschlossen, um beim Thema Jugendschutz dauerhaft und besonders eng zu kooperieren.

Zudem sollen sogenannte Parental-Control-Systeme positiv in die Freigabe mit einfließen. Dazu gehören Schutzmaßnahmen, mit denen die Eltern bestimmen können, welche Inhalte ihr Kind in welchem Umfang nutzen darf.

Labels begründen die Altersfreigabe