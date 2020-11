Loreley-Bühne: Ende für mehrtägige Festivals?

St. Goarshausen Weltberühmte Bands sind auf dem Loreley-Felsen aufgetreten. Droht für immer das Aus der mehrtägigen Rockfestivals hoch über dem Rhein?

Im Streit um die Loreley-Bühne rechnet der Pächter auch wegen eines geplanten 700-Betten-Hotels mit dem endgültigen Ende der traditionsreichen mehrtägigen Musikfestivals. Zahlreiche teils weltbekannte Rockbands waren im Laufe der Jahrzehnte auf der berühmten Loreley am Rhein aufgetreten. „Mit dem Wegfall des Campingplatzes ist es wirtschaftlich unsinnig geworden, mehrtägige Festivals auf der Freilichtbühne zu veranstalten“, teilte Ulrich Lautenschläger von der Loreley Venue Management GmbH am Freitag in einem offenen Brief an „alle Bürger der Stadt St. Goarshausen“ mit.