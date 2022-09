Betroffene sollen sich melden : Tanks an Losheimer Globus-Tankstelle falsch befüllt: Autofahrer tanken vier Tage lang Benzin statt Diesel

Losheim Unglücklicher Fehler an einer saarländischen Globus-Tankstelle: Dort wurden die Tanks falsch befüllt und im Dieseltank landete Benzin. Erst vier Tage später fiel der Fehler auf. Wo Autofahrer sich jetzt melden können.

Der Globus in Losheim am See sucht nach Autofahrern, die an seiner Tankstelle Diesel getankt haben. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Kraftstofflieferant die Tanks falsch befüllt. So landete im Dieseltank versehentlich Benzin. Der Fehler passierte am Freitag, 16. September, wie Globus gestern mitgeteilt hat.