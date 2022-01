Lotto 2021: Neun Millionäre und 39 Millionen Tippscheine

Koblenz Neun Menschen haben 2021 beim Lotto Rheinland-Pfalz mehr als eine Million Euro gewonnen - genauso viele wie im Jahr zuvor. 47 Gewinne waren höher als 100.000 Euro, wie die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH am Freitag mitteilte.

Insgesamt seien rund 195 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet worden. Etwa 39 Millionen Tipp-Scheine wurden abgegeben. An das Gemeinwohl flossen 141,5 Millionen Euro.

Den höchsten Geldbetrag gewann ein Spielteilnehmer aus der Pfalz, der an Heiligabend den mit 12,6 Millionen Euro gefüllten Jackpot in der Lotterie Eurojackpot knackte. Der zweithöchste Gewinn mit 9,2 Millionen Euro ging bereits im Januar an einen Lottospieler aus dem Raum Koblenz. Ein Euro-Jackpot-Tipper aus der Eifel gewann im Mai rund 2,7 Millionen Euro.

Beim Lotto 6aus49 habe das „sehr gute Vorjahresergebnis“ noch einmal leicht zulegen können, um 0,8 Prozent auf rund 202,5 Millionen Euro. Bei der Lotterie Eurojackpot, die mit über 74 Millionen Euro erneut die zweiterfolgreichste Lotterie in Rheinland-Pfalz gewesen sei, habe es zwar einen Rückgang von rund 7,5 Prozent gegeben. Grund dafür sei aber die vergleichsweise geringe Zahl von hohen Jackpots in 2021. „Die Spieler in den teilnehmenden 18 europäischen Ländern haben den Jackpot im Jahr 2021 immer relativ früh geknackt, so dass er nicht so oft so hoch steigen konnte wie noch im Jahr davor.“