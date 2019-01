später lesen Lotto-Jackpot wird mit 30 Millionen Euro ausgeschüttet FOTO: Inga Kjer FOTO: Inga Kjer Teilen

Der mit 30 Millionen Euro gefüllte Jackpot wird in der bundesweiten Ziehung am kommenden Mittwochabend garantiert ausgeschüttet. Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, gibt es diese Ausschüttung immer dann, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Jackpot nicht geknackt werden konnte. dpa