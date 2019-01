später lesen Lotto Rheinland-Pfalz: Neujahrs-Gewinn geht nach Rheinhessen FOTO: Felix Heyder FOTO: Felix Heyder Teilen

Ein Tipper in Rheinhessen kann sich über die erste Million von Lotto Rheinland-Pfalz im neuen Jahr freuen. Der Teilnehmer am Glücksspiel hatte sein Los bereits Ende November gekauft, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. dpa