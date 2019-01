später lesen Lotto Rheinland-Pfalz steigert Umsatz: 6 aus 49 schwächelt FOTO: Inga Kjer FOTO: Inga Kjer Teilen

Lotto Rheinland-Pfalz hat in seinem Jubiläumsjahr 2018 den Umsatz gesteigert, aber Rückgänge beim Klassiker 6 aus 49 verbucht. Die Gesamterlöse legten im Jahr des 70. Geburtstags des Unternehmens im Vergleich zu 2017 um 4,7 Prozent auf 379,8 Millionen Euro zu, wie die Glücksspielgesellschaft am Dienstag in Koblenz mitteilte. dpa