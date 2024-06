Louvre, British Museum & mehr „Ein großer Wurf“ – Internationale Exponate für Marc Aurel-Ausstellung in Trier angekündigt

Die große rheinland-pfälzische Landesausstellung über den römischen Kaiser Marc Aurel in knapp einem Jahr in Trier wird mit international hochkarätigen Exponaten aufwarten. „Es wird ein großer Wurf werden“, sagte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter, am Montag in Trier. Für die allermeisten angefragten Leihgaben gebe es Zusagen. Unter den Leihgebern seien große Namen wie das British Museum, die Vatikanischen Museen, die Kapitolinischen Museen und der Louvre.