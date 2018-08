später lesen LSVS-Affäre: SPD regt „Denkfabrik Leistungssport Saar“ an Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) regt die SPD-Fraktion eine „Denkfabrik Leistungssport Saar“ an, um den Leistungssport zu erhalten. „Wir brauchen dringend eine Aufbruchstimmung“, sagte SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn am Montag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken. dpa