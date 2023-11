Gesundheit Zu gefährlich: Rheinland-pfälzische Läden müssen „Hot Chip Challenge“ aus den Regalen nehmen

Das Bundesländerportal lebensmittelwarnung.de schreibt, mittlerweile lägen den Lebensmittelüberwachungsbehörden zahlreiche amtliche Gutachten zu verschiedenen Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten des Produktes „Hot Chip Challenge“ vor. Die in den einzelnen Chips enthaltene Menge des für die Schärfe verantwortlichen Capsaicin schwanke in den Proben erheblich und erreiche teilweise extrem hohe Werte. „Ein sehr hoher Schärfegrad kann gesundheitliche Folgen haben. Dazu zählen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Bluthochdruck, brennende Augen und gereizte Schleimhäute. Da es sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wahrscheinlich um eine chargenübergreifende Problematik handelt, wird dringend empfohlen, auf jeglichen Verzehr des Produktes zu verzichten“, heißt es auf dem Portal, das Eltern noch einen Rat mitgibt: „Reden Sie bitte auch mit Kindern und Jugendlichen in Ihrer Umgebung und weisen Sie sie auf die Gefahren hin“.