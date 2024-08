Radsport Luca Spiegel neuer Sprint-König auf der Bahn

Luca Spiegel aus Kaiserslautern ist der neue deutsche Sprint-König. Der U23-Europameister, der auch bei den Olympischen Spielen in Paris am Start war und Platz sechs im Teamsprint belegte, setzte sich im Finale von Berlin mit 2:0 Läufen gegen Henric Hackmann (beide Bahnteam Rheinland-Pfalz) durch. Platz drei ging an Paul Groß (Track Team Brandenburg). „Mein erster Elite-Titel ist das i-Tüpfelchen nach tollen Wochen mit dem Sieg bei der U23-EM in Cottbus und meinem deutschen Rekord bei den Olympischen Spielen und ist ein toller Saison-Abschluss“, sagte Spiegel. Auf einen Start im Keirin am Sonntag verzichtet der 20-Jährige.