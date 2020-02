Luchs aus Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald verendet

Ein Luchs. Foto: Holger Hollemann/dpa.

Waldfischbach-Burgalben Ein männlicher Luchs aus dem Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald ist tot gefunden worden. Eine Untersuchung am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin habe eine natürlich Todesursache ergeben, teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit.



Der Luchs namens Juri starb demnach an einer fortgeschrittenen Entzündung in der rechten Vorderpfote, die von einer zunächst kleinen Verletzung hergerührt habe. Was genau Auslöser für die Verletzung gewesen sei, habe nicht mehr nachgewiesen werden können, hieß es.

Juri war im Frühjahr 2018 mit knapp zwei Jahren aus der Schweiz in den Pfälzerwald umgesiedelt worden. Im Herbst des gleichen Jahres hatte das Tier eine Ziegenherde attackiert, wie nachfolgende Untersuchungen ergaben. Den toten Luchs hatte nun den Angaben zufolge ein Bürger bei Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestfpfalz) entdeckt. Über einen Förster sei eine Meldung an das Luchs-Team der Stiftung ergangen. Daraufhin wurde der Tierkadaver geborgen und in Absprache mit dem zuständigen Jagdpächter an das IZW nach Berlin zur Untersuchung gesandt.