Tiere Luchse wandern in Rheinland-Pfalz gen Norden

Der Luchs breitet sich in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung des Umweltministeriums in Richtung Norden aus. Mittlerweile seien die Tiere auch im Hunsrück und am Mittelrhein nachgewiesen worden, teilte das grün geführte Ministerium in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion mit. „Es handelt sich hierbei um junge Luchse, die vermutlich aus dem Pfälzerwald abgewandert und auf der Suche nach einem Territorium sind.“ Insgesamt wird der Luchsbestand in dem Bundesland aktuell auf „wahrscheinlich“ 33 Tiere geschätzt.