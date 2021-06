Ludwigshafen berät über posthume Ehrung von Helmut Kohl

Ludwigshafen Erhält der langjährige Bundeskanzler Helmut Kohl eine posthume Würdigung im öffentlichen Raum seiner Heimatstadt Ludwigshafen? Darüber berät der Stadtrat der pfälzischen Kommune am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr).

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er liegt in Speyer begraben. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.