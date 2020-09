Ludwigshafen diskutiert über Rathaus und Hochstraßen

Ein Baukran steht auf der Fahrbahndecke der Hochstraße Süd. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Der aufwendige Teilabriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen läuft noch - da stellt die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz schon die Weichen für das nächste Megaprojekt. Die Kommune denke über einen möglichen Abriss und Neubau des Rathauses sowie eine integrierte Planung der Stadtstraße und der Hochstraße Nord nach, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag.

Nötig ist eine Grundsatzentscheidung des Stadtrats. Stimmt das Gremium für einen Abriss des Rathauses und einen Neubau etwa am gleichen Standort, könnte die als Ersatz für die Nordtrasse geplante Stadtstraße leicht nach Süden verschoben werden. Sie könnte dann - so die Annahme der Planer - unabhängig vom Abriss gebaut werden. Dies könnte die Bauzeit verkürzen sowie Kosten und Sperrungen reduzieren.

„In den Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden (im Stadtrat) hat sich die Tendenz ergeben, das Rathaus abzureißen und auf dem erweiterten Areal neu zu bauen“, sagte Steinruck. Wesentliche Aspekte seien dabei wirtschaftliches und nachhaltiges Planen und Bauen. „Weil die Zeit drängt, haben wir bereits wichtige Planungs- und Bauabschnitte eingeleitet“, betonte die Oberbürgermeisterin.

Zur Finanzierung spreche sie mit Bund und Land. „Entscheidungen für Ludwigshafen sind immer auch Entscheidungen für die ganze Region“, unterstrich Steinruck. Es seien nicht nur Stadtstraßen. „Das sind Rhein-Querungen und Wirtschaftswege für Unternehmen und Pendler.“