Ludwigshafen legt Pläne für Helmut-Kohl-Allee offen

Ludwigshafen Über eine posthume Würdigung für den langjährigen Bundeskanzler Helmut Kohl im öffentlichen Raum hat seine Heimatstadt Ludwigshafen lange gerungen. Nach kontroversen Diskussionen stimmte der Stadtrat der pfälzischen Kommune im Juni 2021 schließlich der Benennung einer künftigen Stadtstraße in Helmut-Kohl-Allee mit klarer Mehrheit zu.

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Kurz nach seinem Tod war ein Vorhaben gescheitert, die Ludwigshafener Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen. Kleinere Fraktionen im Stadtrat fühlten sich ebenso übergangen wie Anwohner und Unternehmen, die Nachteile durch den Adresswechsel befürchteten.