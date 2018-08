später lesen Ludwigshafen: Rauch treibt 25 Menschen aus ihren Wohnungen FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Wegen eines Dachstuhlbrandes haben mehrere Menschen am Dienstagabend ihre Wohnungen in Ludwigshafen-Friesenheim verlassen müssen. Der Rauch des Feuers habe sich über drei Häuser erstreckt, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. dpa