Verkehr Ludwigshafen überholt Trier beim Parken: Ab Oktober wird’s für Anwohner richtig teuer

In Ludwigshafen müssen Bürger fürs Parken vor der Tür bald tiefer in die Taschen greifen. Das sogenannte Anwohnerparken verteuert sich von 30,70 Euro ab Oktober auf 180 Euro im Jahr. Das hat der Ludwigshafener Stadtrat beschlossen. Das Parken in der Innenstadt sei viel zu günstig, heißt es zur Begründung, viele Wohnviertel seien völlig zugeparkt.