Ermittlungen laufen : Zwei Tote nach Messerattacke in Ludwigshafen – Verdächtiger gefasst

Zwei Tote nach Messerattacke in Ludwigshafen – Verdächtiger gefasst

Ludwigshafen​ Zwei Menschen sind getötet worden, der Verdächtige wurde von der Polizei angeschossen. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit.

Bei einem Messerangriff in Ludwigshafen sind zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Die Hintergründe waren unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte die Sprecherin.