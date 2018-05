später lesen Ludwigshafener sticht 18-Jährigen mit Messer in Oberschenkel FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein 22 Jahre alter Mann soll einem 18-Jährigen auf der Heidelberger Neckarwiese mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Der Mann sei durch den Stich am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Mannheim mit. Demnach soll der 22-Jährige aus Ludwigshafen mit zwei Begleitern vor der Attacke eine Gruppe angepöbelt und provozierte haben. Nach der Tat flohen die drei Männer, wurden aber kurz darauf von der Polizei gestellt. dpa