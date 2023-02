Böse Überraschungen zu erwarten? : Lückenschluss in der Warteschlange: So geht’s weiter mit der unvollendeten Eifelautobahn A 1

Bitte abfahren: An der Anschlussstelle Kelberg in der Vulkaneifel ist derzeit Schluss mit der Autobahn A 1. Wann wird die Trasse Richtung Nordrhein-Westfalen weitergebaut? Foto: TV/Mario Hübner

Trier Über kaum ein anderes Verkehrsprojekt in der Region wird schon so lange diskutiert wie über den Lückenschluss der Eifel-Autobahn A1. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Rollen zumindest auf rheinland-pfälzischer Seite schon bald die Bagger?

Was tut sich eigentlich beim seit Jahrzehnten geplanten Lückenschluss der Eifel-Autobahn A1? Ist er ins Stocken geraten, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder unlängst unter Verweis auf Diskussionen in der Berliner Ampelregierung befürchtete?

Ja, es gab Verzögerungen. Aber jetzt ist wieder alles im Plan – zumindest auf rheinland-pfälzischer Seite. Auf diesen einfachen Nenner lassen sich die Aussagen von Staatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) im Verkehrsausschuss des Landtags bringen. Nach ihren Angaben ist der Lückenschluss für Ministerin Daniela Schmitt weiter „aus verkehrs- und strukturpolitischer Sicht eines der zentralen Verkehrsprojekte des Bundes in Rheinland-Pfalz“ und werde daher „von unserem Haus mit großer Energie weiterverfolgt“.

Steht der A1-Lückenschluss in der Prioritätenliste weiter ganz oben?

In Mainz vielleicht, aber wie sieht es in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin aus? Nachdem es zuletzt Gerüchte über ein Infragestellen der Ausbaupläne gegeben hatte, räumte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministerium auf Anfrage unserer Redaktion zwar ein, dass der A1-Lückenschluss im gültigen Bundesfernstraßenplan weiter in der höchsten Dringlichkeitsstufe eingeordnet sei. Allerdings werde derzeit geprüft, ob der Plan an die zwischenzeitliche Verkehrsentwicklung anzupassen sei. Von dieser Überprüfung würden Hinweise erwartet, ob an dem beschlossenen Ausbauumfang festgehalten werde. Mit Ergebnissen sei Ende des Jahres zu rechnen.

Das klingt zumindest nicht so, als könnten am Ende dieser Überprüfung nicht auch eine böse Überraschung stehen.

Für eine durchgängige Verbindung der Autobahn A1 zwischen Saarbrücken und Heiligenhafen an der Ostsee fehlen der mit 748 Kilometern drittlängsten deutschen Autobahn nur noch 25 Kilometer. Das fehlende Teilstück zwischen den Autobahn-Enden bei Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel) und Tondorf (Kreis Euskirchen) liegt auf rheinland-pfälzischem und nordrhein-westfälischem Terrain.

Rheinland-Pfalz hat nach Angaben von Verkehrsstaatssekretärin Dick-Walther jedenfalls die Hausaufgaben gemacht. Schuld an den zeitlichen Verzögerungen war nach ihren Angaben die Flutkatastrophe im Juli 2021. Danach hätte beispielsweise die Entwässerungsplanung für den rheinland-pfälzischen A1-Abschnitt noch einmal überprüft werden müssen. Als eine Konsequenz seien nun etwa größere Regenrückhaltebecken als ursprünglich geplant vorgesehen.

Das Planfeststellungsverfahren habe sich dadurch zwar verzögert, so die FDP-Politikerin, „war im Sinne einer verantwortungsvollen Planung allerdings alternativlos und wurde zügig durchgeführt“.

Wie geht es weiter mit der Umsetzung des A1-Lückenschlusses?

Und wie geht’s jetzt weiter? Im Mainzer Verkehrsministerium gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Planfeststellungsbeschluss für den Autobahnabschnitt zwischen Kelberg und Adenau noch in diesem Jahr erlassen wird. Wahrscheinlich sogar in der ersten Jahreshälfte, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium Mit der Baugenehmigung könnten die Bagger theoretisch rollen – wenn der Planfeststellungsbeschluss nicht noch beklagt wird. Und genau das haben die rheinland-pfälzischen Umweltschutzverbände BUND und Nabu bereits für den Fall angekündigt, dass das Verfahren nicht gestoppt werde.